43 inscritos na Rampa do Monte

São 43 os pilotos inscritos para a edição de 2025 da Rampa do Monte, quarta prova da temporada do Troféu Regional de Rampas AMAK, organizada pela secção de Desportos Motorizados do Nacional.

A competição decorre no próximo sábado, dia 21 de junho, entre as proximidades do Terreiro da Luta e o Montado do Pereiro.

O parque de assistências estará montado, como habitualmente, junto ao Polidesportivo do Monte, local onde decorrerá a entrega de prémios, pelas 19h45.

A subida de reconhecimento acontece pelas 9h20 e as subidas oficiais estão marcadas para as 11h10, 13h00, 14h50 e 16h40.

Após a disputa das Rampas da Ponta do Sol, Camacha e Cassiano’s Car-Cidade de Machico, Gregório Faria e Dinarte Nóbrega seguem no topo da classificação, ambos com 45 pontos. No 3.º lugar está Vítor Sá com 33 pontos, mais um que o 4.º Luís Escórcio.