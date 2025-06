36.ª Volta à Madeira em Carros Clássicos: Património, elegância e sustentabilidade sobre rodas

Foi apresentada esta tarde a 36.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally, que decorre entre os dias 27 e 29 de junho, numa organização do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM).

Estão 38 equipas inscritas, das quais 20 na vertente desportiva e 18 na vertente turística, incluindo duas equipas femininas e 18 equipas mistas.

O carro mais antigo na vertente desportiva é um Peugeot 403 de 1957, conduzido por Gustavo Caires, enquanto na vertente turística se destaca um MG TF de 1954, de Manuel de Sousa.

O presidente do clube, Miguel Gouveia, destacou o cariz histórico, turístico e ambientalmente responsável do evento, que já é uma referência no calendário automóvel regional. ”Mais do que uma simples competição, esta volta é uma celebração do património e da elegância dos clássicos”, afirmou Miguel Gouveia, na sessão de apresentação, que decorreu com a presença de várias entidades públicas e privadas envolvidas na prova.

”Preservar o nosso património natural é tão importante como celebrar o nosso património automóvel”, salientou Miguel Gouveia, fazendo um apelo à segurança

Apesar de se tratar de uma prova de regularidade com estradas abertas à circulação, o clube apela à responsabilidade de todos. ”Pedimos ao público e aos condutores o maior cuidado ao assistir à prova, para que esta seja, acima de tudo, uma festa e não ocorra qualquer incidente”, concluiu o responsável.