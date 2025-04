A Escola Secundária Jaime Moniz prepara-se para acolher, entre os dias 28 de abril e 2 de maio, a sua XXVI Semana dos Clubes, Grupos e Projetos, um evento que promete ser um marco de criatividade, partilha e crescimento para toda a comunidade escolar.

Sob o tema aglutinador “Inspira-te, comunica e transforma”, esta edição convida alunos, professores e toda a comunidade educativa, a explorarem o poder da comunicação e da ação na construção de um futuro mais inspirador e transformador.

A sessão de abertura está agendada para o dia 28 de abril, pelas 11h30, no ginásio da ESJM, onde alunos e professores darão largas à sua criatividade, numa expressão polifacetada de talentos nos vários domínios artísticos, da música, à dança, teatro e ao cinema. Na parte da tarde, pelas 15h00,o Clube de Teatro “O Moniz-Carlos Varela” e Teatro Fórum dramatizam “Liberdade que te quero minha”.

Outro ponto alto deste programa está agendado para o dia 30 de abril, pelas 10 horas, no ginásio, com o tradicional Concurso “Vozes do Liceu”. Jovens estudantes terão a oportunidade de demonstrarem o seu talento vocal, ma exemplos de outros tantos que ali nasceram e que depois seguiram a sua carreira musical.

Segundo as coordenadoras das atividades de complemento e enriquecimento curricular, Carla Rodrigues e Teresa Rodrigues de Almeida, ao longo de quatro dias, o Liceu será palco de um diversificado programa de atividades, concebido para estimular a participação ativa e o intercâmbio de ideias.

Os clubes, grupos e projetos da escola apresentarão os seus trabalhos e iniciativas, abrangendo áreas tão diversas como a ciência, a tecnologia, as artes, o desporto, a solidariedade e o empreendedorismo.

Um espaço de partilha e crescimento

A XXVI Semana dos Clubes, Grupos e Projetos da Escola Secundária Jaime Moniz é muito mais do que um evento escolar. “É um espaço de partilha, de aprendizagem e de crescimento, onde os alunos têm a oportunidade de desenvolver as suas competências, de expressar a sua criatividade e de contribuir para a construção de uma escola e de uma sociedade mais dinâmicas e participativas”, realça um comunicado enviado à redação, que convida a comunidade escolar a participar nesta celebração do conhecimento, da criatividade e da cidadania.