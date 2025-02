Este domingo, dia 2 de fevereiro, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Concerto Especial de Inverno com “duas das mais importantes e belas composições do grande mestre” alemão Ludwig van Beethoven, considerado “um dos compositores mais importantes da história da música pela sua criação inovadora nas sinfonias, quartetos de cordas e concertos para instrumento e orquestra”.

“Beethoven é considerado o compositor clássico mais ouvido e um dos vultos mais importantes da cultura europeia. Foi graças à sua arte, que o compositor construiu o caminho rumo à era moderna, sendo considerado na história da música um exemplo singular e cativante de que a criatividade humana é infinita”, enaltece o diretor artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

Neste espetáculo, irão subir ao palco com a Orquestra Clássica da Madeira dois artistas com “carreiras extraordinárias no panorama internacional”, que pela primeira vez atuarão em Portugal, nomeadamente o violonista Robert Stepanian e o maestro Sergey Smbatyan, sendo que com a sua conjugação, “farão deste concerto um momento único de fruição e de partilha sonora”, acrescenta Norberto Gomes.