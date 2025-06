O Festival do Atlântico encerrou hoje com chave de ouro, através de um espetáculo piromusical da responsabilidade da portuguesa Macedo’s Pirotecnica.

A presença portuguesa é extra concurso mas é igualmente concorrida pelos milhares de madeirenses e turistas que se deslocam à baía do Funchal para assistir ao espetáculo.

Um dos momentos musicais mais aplaudidos da noite foi quando se ouviu a música “Deslocado”, que os NAPA levaram ao Festival da Eurovisão da Canção este ano. O público reagiu e saudou a representação madeirense com uma uma forte salva de palmas.

Recorde-se que a edição deste ano do concurso foi conquistada pela representante da Suíça, que apresentou o seu trabalho intitulado “Felicidade e Amor” no dia 21 de junho.

O espetáculo dos suíços foi o preferido quer do júri, quer do público, o que significa que a empresa saiu da Madeira com dois prémios: o Troféu do Atlântico e o Troféu Madeira Tão Tua.