O Summer Fest, a decorrer no Parque de Santa Catarina, está com bom ambiente. Veja aqui algumas fotos no momento que atuava Tiago Sena Silva.

Recorde-se que a oferta de animação é diversificada, bem como os stands com atividades a gosto dos mais jovens.

Esta é uma iniciativa da responsabilidade do Departamento de Juventude da Câmara Municipal do Funchal.