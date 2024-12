A cantora e compositora Aurea atuou ao lado da Orquestra Clássica da Madeira no Concerto de Natal da Calheta, realizado no Pavilhão do CDR Prazeres, sob a direção do maestro Cesário Costa.

O evento, que contou com casa cheia, como mostram as imagens, assinalou a época natalícia com um programa musical variado, proporcionando ao público “uma experiência agradável e bem enquadrada no espírito desta quadra festiva”, referiu o município..