Teve casa cheia a terceira sessão do ‘SantaCurtas’, o festival de curtas metragens ao ar livre que decorre durante todas as sextas-feiras deste mês de agosto na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo.

O festival, que acontece pela sua sétima edição, terá duas novas sessões nos próximos dias 23 e 30 de agosto.