‘TRÍVIA - Rumores e (des)Amores de uma commedia dell’arte’, é o novo espetáculo do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha (TEC), que conta com encenação de Miguel Vieira e que terá a sua estreia este sábado, dia 23 de março, às 17h30, no anfiteatro da Igreja da Camacha, com nova exibição no mesmo local no domingo, dia 24, às 12h00.

O espetáculo apresentado em duas sessões surgiu de uma necessidade de aposta na “formação contínua” do TEC e de apresentar “novos tipos de espetáculos”. “Devido a, nos últimos anos, ter tido uma grande aposta na produção do Festival AMO-TEatro, tem sido difícil a apresentação de novos trabalhos”, reconhece o grupo.