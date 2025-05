O Teatro Bolo do Caco acaba de regressar da Sérvia, onde foi distinguido com um prémio pela sua performance ‘Família Madeirense’, apresentada no Statue Fest, festival internacional de estátuas vivas realizado em Loznica.

Na quinta edição do evento, que decorreu em vários pontos da região, nomeadamente no centro da cidade de Loznica, na vila de Tršić e nos jardins de Banja Koviljača, a companhia madeirense levou ao público local a sua emblemática estátua viva animada, representando uma típica família da Madeira.

”Espalhámos sorrisos e ‘demos sopa’ a milhares de sérvios que por lá passaram para assistir e interagir com uma dezena de estátuas vivas de várias partes do mundo”, refere o grupo em nota enviada ao JM, sublinhando que o acolhimento foi caloroso e que a atuação despertou grande curiosidade junto do público.