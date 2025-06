As sete salas de cinema do centro comercial Madeira Shopping vão encerrar no final deste mês, pondo fim a mais de duas décadas de exibição cinematográfica naquele espaço. A informação foi avançada pela Antena 1 e confirmada pelo JM junto da Sonae.

Em resposta ao Jornal, a empresa esclareceu que o espaço atualmente ocupado pelas salas de cinema será alvo de uma “intervenção no âmbito de um processo de renovação e reconfiguração da oferta daquela área”. A transição, que culmina com o encerramento a 30 de junho, resulta de uma “reavaliação estratégica orientada para a valorização e otimização dos espaços disponíveis”.

As salas, que funcionam desde 2001, foram primeiramente operadas pela Castello Lopes e posteriormente pela marca Cineplace. O fecho resultará de um acordo entre a operadora e a Sonae Sierra.

A Sonae assegura que “estão a ser analisadas diversas possibilidades” para o futuro do espaço, com o compromisso de manter “os padrões de qualidade e a experiência diferenciadora” que os visitantes reconhecem no centro comercial.

Com este encerramento, conforme destacou a notícia da Antena 1, a Madeira perde metade das suas salas direcionadas unicamente para o cinema, ficando apenas com os Cinemas NOS do Fórum Madeira.