A música e a solidariedade uniram-se ontem no Fórum Machico para um concerto solidário em prol de Jerónimo Fernandes, que, após um acidente de mota, teve de amputar a perna esquerda e agora necessita de uma prótese avaliada em 85 mil euros.

Sob o lema ‘Vamos Apoiar o Jerónimo’, o evento contou com casa cheia num serão marcado por diversas atuações musicais de bandas, tunas e artistas regionais que abraçaram esta causa.

Recorde-se para o jovem, de 32 anos, tudo mudou no dia 26 de maio de 2023, durante uma vinda a casa num fim de semana, desde a Ilha do Porto Santo, onde trabalhava como engenheiro topógrafo e fazia voluntariado como bombeiro. Nesse dia, Jerónimo sofreu um acidente de mota que mudou a sua vida.

“Tive de amputar a perna esquerda acima do joelho e também sofri múltiplas lesões graves no braço direito, que já me obrigaram a realizar quatro cirurgias desde então. Estive em coma induzido durante 14 dias, em risco de vida, e só recuperei a consciência quase dois meses depois nos cuidados intensivos. Recebi alta hospitalar no dia 13 de dezembro”, refere no Go Fund Me, que conta já com 46.528 euros arrecadados.