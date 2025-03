A Casa do Povo de São Roque do Faial organizará, no próximo dia 27 de março, quinta-feira, pelas 14:30horas na sede da Casa do Povo, o “XIV Encontro de Teatro Sénior”.

Foram convidados para participar neste encontro três instituições, nomeadamente: Grupo de Teatro da Casa do Povo de Santana, Grupo de Teatro do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz e um grupo do Centro de Dia/Lar de Idosos de Santana. De referir que o Centro de Convívio da Casa do Povo de São Roque do Faial também participará no referido encontro.