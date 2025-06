O programa das festas do concelho de Santa Cruz, esta manhã apresentado, vai decorrer entre os dias 20 e 25 de junho.

O SantaFaz, como também são chamadas estas festividades, inicia-se com os grupos do concelho, com destaque para o Concerto ‘Confluências’, que junta as bandas filarmónicas de Santa Cruz, no dia 20, a Gala ‘Re-Cordis’, no dia 21, e o 10.º Encontro de Repentismo, no dia 22, novamente com a Associação Musical e Cultural Xarabanda, que leva a palco o ‘A improvisar é q’ a gente se entende’.

De resto, serão quatro dias em cheio, que foram apresentados esta manhã pelo chefe de divisão Nélio Pão e pela técnica Ana Filipa Pereira.

Em comunicado enviado à nossa redação, o município destaca o concerto da cabo-verdiana Elida Almeida, no dia 21, pelas 22h00, mas também o concerto Delfins Tour 40 anos, no dia 24, pelas 22h00, e o concerto de Marisa Liz no dia 25, também pelas 22h00.

Já as marchas de São João estão previstas para o dia 23, pelas 19h30, a cargo da Casa do Povo de Santa Cruz, culminando com fogo de artifício na Praia dos Reis Magos, pela meia-noite. Fogo de artifício que também será lançado em Santa Cruz no dia 24 de junho.

Por outro lado, a sessão solene comemorativa do 510.º aniversário do concelho de Santa Cruz terá lugar no dia 5 pelas 17h00.

No comunicado, a câmara municipal destaca que festas do concelho “voltam assim a ser uma montra da dinâmica cultural do concelho, valorizando as tradições, a contemporaneidade e a criação de uma marca identitária diferenciadora e de qualidade”.

Assim, prossegue, o programa continuará este ano a conjugar o que de melhor se faz no concelho, congregando num só evento uma mostra da capacidade das associações e grupos culturais, sem esquecer a aposta em vários cartazes nacionais, perseguindo, desta forma, o objetivo de dinamização cultural e económica da capital de concelho e criando, ano após ano, um evento de qualidade que orgulha os santa-cruzenses e coloca Santa Cruz no mapa regional de eventos.

Destaque para “a valorização daquelas que são as marcas diferenciadoras de Santa Cruz, através dos grupos locais, tanto na área do repentismo, como na área do folclore, através das bandas filarmónicas, do artesanato e de todo o talento que Santa Cruz tem dado à Madeira e ao Mundo”.

O SantaFaz assume-se, assim, como “marca identitária e como vetor de desenvolvimento”, dando força à aposta que o concelho tem feito na área da cultura, como um dos vetores estratégicos da política autárquica, dada a consciência da importância da herança histórica e cultural, e também da projeção da identidade como fator fundamental de afirmação e de desenvolvimento.