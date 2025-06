O duo internacional Sandra&Ricardo, reconhecidos como embaixadores da música portuguesa e latino-americana, está em digressão pelo Canadá como convidados especiais da Semana de Portugal 2025, naquela que afirma ser “uma participação histórica que marca a primeira apresentação no país”.

A dupla participa musicalmente em momentos emblemáticos do programa oficial, como o Festival ‘Portugal em Festa’, no Madeira Park; o Festival Português de Earlscourt Park e a 38ª Parada do Dia de Portugal, em Toronto. “É uma grande alegria estarmos aqui pela primeira vez, a celebrar Portugal com esta comunidade maravilhosa. O Canadá recebe-nos com tanto carinho, e é um privilégio partilhar a nossa música neste momento tão especial”, afirma o duo, que continua na América a comemoração dos seus trinta anos de carreira artística.

Além das apresentações, Sandra&Ricardo vão estar em contacto com diversos meios de comunicação social do Canadá, incluindo rádios, jornais, televisões e plataformas digitais, levando a sua mensagem artística, cultural e emocional a um público ainda mais vasto. “Estamos muito gratos também pela atenção e o apoio da imprensa local e internacional, que nos tem acolhido com tanto entusiasmo. Juntos e unindo esforços podemos fazer a diferença como comunidade”, ressalta o duo.

Com atuações em países da América, Europa, África e Ásia, o duo reforça que tem “construído uma trajetória sólida e inspiradora, sempre fiel às suas raízes e à missão de aproximar culturas através da música”. “E o Canadá não podia ficar atrás, país que acolhe atualmente mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes, constituindo uma das maiores e mais dinâmicas comunidades da diáspora portuguesa no mundo”, remata nota enviada à imprensa.