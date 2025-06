O hotel Saccharum, na Calheta, convida “a uma pausa revigorante com a edição 2025 do Summer Wellness Day, no próximo dia 21 de junho, das 09h00 às 18h00. Num ambiente inspirador, entre o mar e a tranquilidade da natureza, o evento celebra o solstício de verão com uma jornada holística dedicada ao equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

Aberto ao público em geral e com condições especiais para hóspedes do hotel com Savoy Premium Experience, este retiro de um dia decorre entre o Fly Lounge, a Horta do Chef e o Trapiche, espaços que proporcionam a envolvência perfeita para práticas de bem-estar, alimentação consciente e momentos de introspeção.

Uma experiência completa de bem-estar

Sob o mote “A day to recharge, reconnect & realign”, o Summer Wellness Day arranca às 9h00 com um Círculo de Abertura orientado pela instrutora de yoga e pilates do Saccharum, Mercedes Pasos. Este será um momento de boas-vindas e de preparação, que convida ao enraizamento da energia do dia mais longo do ano. De seguida, às 9h30, a prática de Sky Yoga Flow, conduzida por Desiree traz leveza e desafio num estilo de yoga aéreo que promove a força, a flexibilidade e a confiança, através de movimentos suspensos em tecidos.

A manhã continua com um delicioso brunch, pelas 11h30, onde serão servidos pratos sazonais e nutritivos, repletos de frescura e sabor, ideal para repor energias. A partir das 13h30, os participantes são convidados a embarcar numa caminhada consciente e descalços — um passeio que promove a presença e a ligação ao planeta, através deste contacto íntimo com a natureza.

Às 14h00, segue-se uma sessão de movimento dinâmica com foco em exercícios para revigorar e tonificar o corpo, orientada por Rhys, despertando a energia interior. Mais tarde, pelas 15h15, Mercedes Pasos conduz o Ritual de Revitalização, que combina yoga facial e práticas de autocuidado, proporcionando tonificação natural e bem-estar interior.

O dia continua, às 15h30, com uma sessão de Yoga Nidra, um mergulho meditativo profundo que induz um estado de relaxamento total e introspeção. Já pelas 16h30, a proposta é para dar lugar à criatividade, com uma oficina de desenho de mandalas em traço único, uma prática que combina arte, foco e expressão pessoal.

Summer Wellness Day

21 junho – das 09h00 às 18h00

Programa

09:00 | Círculo de Abertura | Fly Lounge Bar com Mercedes Pasos

09:30 | Sky Yoga Flow (Aerial Yoga) | Fly Lounge Bar com Desiree

11:30 | Brunch revigorante | Trapiche Restaurant

13:30 | Caminhada descalça & Jornada Mindfulness | Horta do Chef com Mercedes Pasos

14:00 | Sessão de movimento para revigorar o corpo (fitness) | Fly Lounge Bar com Rhys

15h15 | Ritual de Vitalidade: Yoga Facial & Autocuidado | Fly Lounge Bar com Mercedes Pasos

15h30 | Yoga Nidra | Fly Lounge Bar com Mercedes Pasos

16h30 | Desenho de Mandalas (traço único) | Fly Lounge Bar com Mercedes Pasos

17h00 | Tempo Livre e encerramento | Fly Lounge Bar com Mercedes Pasos

79€ por pessoa

45€ por pessoa para hóspedes com Savoy Premium Experience

Informações e reservas:

+351 291 820 800

saccharum@savoysignature.com