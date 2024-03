No dia em que arranca oficialmente a 50.ª Feira do Livro do Funchal, o programa é marcado pela apresentação do cantor luso-brasileiro Tiago Nacarato, que sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias às 19 horas desta sexta-feira.

Nesse âmbito, esta manhã, decorreu uma masterclass na qual o músico partilhou com madeirenses a dar os primeiros passos na composição musical algumas noções sobre métodos criativos, composição, harmonias e melodia.