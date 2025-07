O projeto IMPULSO 2025 despede-se no hoje, com uma noite dedicada à música madeirense no Teatro Municipal Baltazar Dias. O programa do último dia inclui dois concertos que encerram uma semana intensa de celebração da criação contemporânea local. Às 19h00, sobe ao palco Cristiano Luís, artista regional com raízes em Santana e percurso internacional, que se apresenta com um espetáculo intimista onde conjuga música original com projeções audiovisuais. Após ter vivido e trabalhado na Polónia e no Chipre, onde atuou em palcos como o Slavino, em Larnaca, Cristiano regressou à Madeira no ano passado e desde então tem vindo a integrar diversos festivais locais, como o Carvão em Brasa e o A Nort Festival.

Com formação académica em fotografia e vídeo, o artista propõe uma fusão entre o universo visual e a música, criando um concerto imersivo, marcado por uma sonoridade melancólica e nostálgica. Acompanhado por Duarte Pinto da Mata, Cristiano Luís apresenta-se em trio, com temas originais num registo acústico e introspectivo, inspirado por referências como Radiohead, Jeff Buckley, Thom Yorke e Nick Drake. Em palco, as composições serão acompanhadas por projeções de vídeos conceptuais filmados em cenários regionais, reforçando o carácter contemplativo da experiência. A iluminação minimalista e o foco na performance contribuem para criar um ambiente de escuta e conexão emocional.