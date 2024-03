A escritora brasileira Nicole Collet acaba de receber, da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, o Prémio Literário da Cidade do Funchal – Edmundo Bettencourt, na data em que é oficialmente lançada a obra vencedora do galardão em 2023, ‘As desventurosas aventuras de Apollinaire, o gato filósofo’.

É a primeira vez que este é entregue a um autor estrangeiro, o que demonstra “a internacionalização” deste prémio reativado em 2021 e a “visibilidade do que se passa no Funchal”.

No ano passado, houve cerca de meia centena de obras candidatas, sendo a vencedora escolhida por um júri qualificado.

Trata-se de uma “carta de amor aos animais”, que é também “um convite aos humanos para desfrutarem do riso, da autodescoberta e do espírito, hoje meio esquecidos no mundo”, conforme enalteceu a autora, na apresentação.

“Este livro é para despertar o amor, o riso e prestar mais atenção ao nosso interior”, explicou, sob a forma de “um gato que faz coisas ridículas”.

No decurso deste romance, publicado pela Imprensa Académica, com o apoio da autarquia, e esta tarde apresentado com a presença de Nicole Collet e Carmo Marques, a personagem principal, Apollinaire, um “filósofo felino hipocondríaco, melodramático e arguto observador da natureza humana”, conduz os leitores pelas suas desventuras, desde as ruas de Paris até ao Havai.

Na entrega do prémio, Cristina Pedra lembrou que estão atualmente abertas, até ao final deste mês de março, as candidaturas para a edição de 2024 deste prémio literário que, em 2025, terá a sua verba aumentada de três para cinco mil euros. Até à data, a autarquia recebeu cinco obras candidatas.