As condições climatéricas no Aeroporto da Madeira impedem a atuação marcada para esta noite do cantor Plutónio, na Semana do Mar, no Porto Moniz. O músico não conseguiu viajar para a Madeira.

Mas, segundo anunciou o presidente da autarquia, Emanuel Câmara, a solução está encontrada: Fernando Daniel garante o concerto desta noite na programação.

Recorde-se que o cantor atuou ontem em Machico, na Semana Gastronómica, mas foi impedido de regressar ao continente devido aos constrangimentos no aeroporto. Teve, inclusivamente, de cancelar um concerto que tinha agendado para esta noite.