O Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, acolhe esta segunda-feira, pelas 19h, um concerto especial com a pianista Bárbara Abreu, de 90 anos, natural do Havai e descendente de madeirenses. Esta será a primeira visita da artista à ilha, terra natal dos seus pais — com origens em Boaventura e no Porto da Cruz.

Bárbara Abreu fez carreira em Honolulu, onde atuou durante décadas nos hotéis da zona de Waikiki Beach. Integra uma comitiva de cerca de 20 descendentes de emigrantes madeirenses que estão de visita à Região pela primeira vez, no âmbito da Festa da Flor.

Além da pianista, o concerto contará com a participação do grupo visitante do Havai, alunos do Conservatório (dos cursos Livre e Especializado de Cordofones Madeirenses), o grupo “Si que Brade”, o Ensemble de Cordofones, elementos do grupo Machetes de Machim e a Orquestra de Ponteado da Associação Musical e Cultural Xarabanda.

O espetáculo terminará com dois temas interpretados em conjunto por músicos da Madeira e do Havai. A entrada é livre e a organização é da Associação Xarabanda, do Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social, com apoio do Conservatório.