A Orquestra Clássica da Madeira apresenta este sábado, 7 de junho, às 18h, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o quinteto de metais MadBrass5.

O concerto, integrado na iniciativa “Parlamento Mais Perto”, contará com Mário Pinto e Rui Vidal no trompete, Rúben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba.

O programa inclui obras de Victor Ewald, Joseph Horovitz, Joly Braga Santos e Richard Roblee, prometendo momentos de grande valor artístico e musical.

Os bilhetes custam 10 euros, com descontos para crianças e jovens, e podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas, ou no local do concerto a partir das 17 horas.

A entrada é gratuita para alunos do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, mediante apresentação de cartão de estudante e disponibilidade de lugares.