Orquestra Clássica atua domingo em Santa Cruz

A Orquestra Clássica da Madeira realiza, a convite da Câmara Municipal de Santa Cruz, um concerto gala domingo, às 20h00, na Praça Padre Patrocínio Alves, com entrada livre.

Este evento, enquadrado no ‘510º Aniversário do Concelho de Santa Cruz’, conta com a participação da soprano Viktorija Miškūnaitė e do tenor Alberto Sousa, sob a batuta do maestro madeirense Francisco Loreto, e a direção artística do violinista Norberto Gomes.

“A realização deste concerto reveste-se de grande importância para a Orquestra Clássica da Madeira, na medida em que permite à Orquestra também contribuir para o acesso aos santa-cruzenses a estas expressões culturais”, destaca o diretor artístico, em comunicado.

Santa Cruz irá assistir pela primeira vez à atuação da premiada soprano Viktorija Miškūnaitė, de origem lituana. Viktorija, foi agraciada em 2007 com o Reconhecimento Honroso do Primeiro-Ministro da República da Lituânia Gediminas Kirkilas; em 2013 recebeu uma Nota de Congratulações de Sua Excelência o Presidente da República da Lituânia Dalia Grybauskaitė; em 2015, recebeu o Prémio Opera Soloist of the Year pelo seu papel de Manon; e, em 2016, recebeu o Prémio Golden Cross of the Stage.

Irá também atuar o destacado tenor madeirense Alberto Sousa, que nos últimos anos tem atuado em vários palcos internacionais, tem também participado noutros projetos entre os quais uma tournée de concertos de repertório do Belcanto no Japão, La Traviata (Verdi) no Barga Belcanto Festival (Itália), uma digressão europeia de Orlando Paladino (Haydn) com a Purpur Opera e o seu debut no Gran Teatre del Liceu (Barcelona) com uma performance do Requiem de Mozart.

Norberto Gomes antevê um “espetáculo excecional, com um programa rico na estética musical, com obras que continuam a inspirar-nos e a comover-nos, oferecendo beleza e emoção que transcendem o tempo”.