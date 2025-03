A Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional dos Arquivos, Bibliotecas e Livro (DRABL) apresenta ao público, amanhã, dia 14 de março, pelas 15h00, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, o catálogo Do 25 de Abril à Autonomia da Madeira: Imagens de uma Revolução (1974-1976), o n.º 17 da coleção Madeira – Memórias Fotográficas, editada pela DRABL e coordenada por Filipe dos Santos.

Esta edição – simultaneamente em língua portuguesa e em língua inglesa – procura colocar em perspetiva histórica o processo revolucionário do 25 de Abril de 1974 no Arquipélago da Madeira por via da publicação de registos fotográficos de significativo valor documental, os quais são acompanhados de legendas informativas e de um ensaio introdutório, em jeito de síntese, da autoria de Fernando Tavares Pimenta.

Refira-se que o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.