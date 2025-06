Do mais novo ao mais velho, todos acompanharam com entusiasmo um repertório carregado de emoção, que se derramou no coração do concelho em mais uma noite de São Pedro em grande.

Quanto ao dia de hoje, último do cartaz, a programação reserva como destaque a atuação dos Triova Voices, grupo composto por três amigos madeirenses, Júlio, David e Abraham, que promete, a partir das 20h30, um encerramento em grande estilo com um espetáculo marcado por vozes cheias de alma e emoções fortes.

O domingo contempla, a partir das 18h00, no palco do adro da igreja, danças de espadas e as atuações do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Campanário, Grupo de Folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava, Grupo de Cantares da Casa do Povo da Tabua e do Grupo de Amigos da Casa do Povo da Serra de Água.