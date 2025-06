Nina Toc Toc, projeto musical infantil de Marta Peneda, filha da conhecida Xana Toc Toc, esteve este sábado nos Jardins do Ilhéu, em Câmara de Lobos, para um espetáculo no âmbito da Semana do Ambiente.

Com figura de criança curiosa, ativa e destemida, a artista prima por comunicar com o seu público através de “canções divertidas e educativas, com mensagens centradas na amizade, no respeito pelos outros, na valorização da diversidade, na alimentação saudável e na proteção do ambiente.”

Ingredientes fundamentais na educação de uma criança, e por esse motivo foram dezenas as famílias a marcar presença, esta manhã, no espetáculo no qual Nina Toc Toc apresentou várias músicas do seu repertório, num ambiente de festa e aprendizagem.

Veja as imagens: