No próximo dia 16 de fevereiro o livro ‘Onde está o meu botão?’, da escritora Natália Bonito, é apresentado no Forum Madeira, pelas 11h00.

‘Onde está o meu Botão?’ é uma experiência artística única que combina literatura, teatro, música e interatividade, proporcionando uma jornada lúdica e educativa para crianças e suas famílias.

O projeto nasceu do livro desdobrável com o mesmo nome e foi transformado num espetáculo teatral interativo, abordando temas como o Valor das Coisas e das Emoções; Empatia e Solidariedade, Persistência e Resolução de Problemas, Companhia e Afeto.

Com jogos musicais e surpresas, a narrativa desafia o público a refletir sobre o valor das coisas e das emoções, explorando a ideia de que o que é pequeno para uns pode ser grande para outros. Durante o espetáculo, as crianças participam ativamente, ajudando as personagens a resolverem desafios e a refletirem sobre temas como solidariedade, persistência e colaboração.

O espetáculo reserva momentos de surpresa que desafiam as crianças a repensar o que já tinham assumido como verdade, pois as coisas nem sempre são o que parecem à primeira vista, e essa descoberta traz consigo uma lição de vida valiosa sobre não fazer julgamentos apressados.

Após o espetáculo, haverá um momento muito especial, uma sessão de autógrafos e momentos de conversa com a autora. As famílias presentes poderão adquirir o livro desdobrável, além de explorar o QR Code presente no livro, que oferece uma música exclusiva.

A interação entre literatura e teatro é, assim, prolongada para além da experiência artística, reforçando a mensagem do espetáculo e permitindo que a história continue a ser explorada em casa. Este momento será uma celebração da partilha de histórias — uma ponte entre o palco e a vida real, onde as palavras ganham novos sentidos e continuam a criar memórias inesquecíveis.