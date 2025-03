A banda madeirense NAPA, que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 2025, foi confirmada como o 25.º participante no ‘Eurovision in Concert’, um dos maiores eventos promocionais da competição. O espetáculo decorre no sábado, 5 de abril, no AFAS Live, em Amesterdão.

A presença portuguesa no evento tem sido intermitente nos últimos anos, pelo que a organização destacou, nas redes sociais, o entusiasmo por voltar a contar com a atuação do representante luso.

Além dos NAPA, o evento reunirá vários artistas que disputarão a Eurovisão este ano em Basileia, permitindo-lhes apresentar as suas canções ao vivo ao público e à imprensa internacional.