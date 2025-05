A banda composta por “Guilherme, Lourenço, Francisco, Diogo e João” foi a última do dia a subir ao palco em Basileia e a melodia arrancou diversos elogios nas redes sociais da Eurovisão. “A emoção está muito na tradição do fado português, mas o arranjo musical arrebatador de Deslocado também adiciona uma vibe contemporânea de verão”, sublinhava a organização.

A organização do Festival Eurovisão da Canção 2025 revelou hoje algumas novidades da apresentação dos NAPA, grupo madeirense que vai representar o país no certame.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Os NAPA nomeiam como suas influências bandas como The Beatles, Red Hot Chilli Peppers e Arctic Monkeys, e apresentaram-se de forma diferente no palco da Eurovisão. “Primeiro, as roupas da banda mudaram – agora todos usam jaquetas ou camisas de manga comprida em cores suaves que elevam tudo a um novo patamar de estilo. A parede de LED adiciona algumas nuvens flutuantes encantadoras e paisagens celestes animadas que mudam de cor em sincronia com o arco de LED”. E sobre a música, é escrito que mesmo quem não entende português, “consegue sentir a emoção”. “As notas finais suaves arrepiaram. Uma maneira adorável de terminar o dia”, pode-se ler ainda.