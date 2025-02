Foi na Festa dos Compadres de 1999 que nasceu a figura do Compadre Jodé, interpretada por Marcelino Teles, que hoje é um dos elementos principais do evento que marca o arranque das celebrações do Carnaval.

Criado em 1999, no julgamento da tradicional Festa dos Compadres, em Santana, o ‘Compadre Jodé’ tornou-se numa das figuras mais acarinhadas da Madeira. Com a sua foice e gravata, a personagem interpreta o típico agricultor madeirense, trazendo para o público um humor autêntico e enraizado na cultura popular regional.

Marcelino Teles, criador e rosto da acarinhada personagem, recorda ao JM que tudo começou com uma simples interpretação no Julgamento dos Compadres há 26 anos. “Foi a primeira vez que participei no julgamento e também fui o responsável pela encenação e criação do texto”, contou.

