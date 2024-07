Mostra enaltece tradição madeirense

Frutas, flores, o bailinho e vestimentas tradicionais dão cor à exposição de Ana Jesus, inaugurada, esta tarde, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A exibição, que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF), marcando o arranque da 2.ª edição do projeto IMPULSO, vem “abrir uma janela” para a cultura regional, “explorando o sentido de comunidade e o orgulho do que é tão caracteristicamente madeirense”.

Ana Jesus explora, nesta mostra, personagens individuais em banners que enfatizam “como o povo faz a Madeira”. Ao visitar a exposição, poderá deparar-se com membros de grupo folclórico, bordadeiras, pescadores, agricultores e mercadores ilustrados.

Importa referir que, com o projeto IMPULSO, a autarquia do Funchal “pretende não apenas investir financeiramente no projeto e nos jovens, mas também possibilitar que os projetos sejam acompanhados pela equipa da CMF a nível de produção, técnica e comunicação”. Neste sentido, a edição deste ano contou com um reforço do investimento para os 35 mil euros.

Recorde-se que na 1.ª edição participaram quatro artistas, nesta 2.ª edição, serão apoiados cinco (Laura Aguilar (teatro), Simão Duarte (música), Bruno Ferreira (dança), Michel Freitas (cinema) e Ana Jesus (artes visuais). Em 2025, a Câmara Municipal do Funchal pretende alargar o apoio a seis artistas, numa lógica de crescimento sustentável do projeto.