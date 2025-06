Monte Palace celebra Dia da Região com dois dias de entrada gratuita e música ao vivo

Na próxima segunda e terça-feira a entrada é gratuita para a comunidade local.

O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical vai celebrar o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses com dois dias de entrada gratuita para todos os residentes da RAM, nos próximos dias 30 de junho e 1 de julho. A iniciativa pretende homenagear as raízes e o orgulho madeirense, abrindo as portas de um dos espaços mais emblemáticos da ilha à comunidade local.

Durante esses dias festivos, os visitantes poderão explorar mais de 70 mil metros quadrados de jardins exóticos, lagos, obras de arte, azulejaria histórica e uma fauna singular, num cenário onde arte, natureza, cultura e tradição se encontram.

Além da visita gratuita ao jardim e ao Museu Monte Palace, a programação inclui atuações musicais diárias em frente ao palácio. O grupo “Contratempo” atua entre as 12h30 e as 13h30, seguindo-se Francisco Lopes, Ricardo Dias e Luís Caldeira, entre as 14h30 e as 15h30. Haverá ainda atuações do Grupo Monte Verde e do grupo Ficha Tripla, que encerrará o cartaz de espetáculos.

Carina Bento, diretora-geral do Monte Palace, sublinha que esta é “uma experiência para todos os sentidos”. Com espécies botânicas de todo o mundo, flamingos, peixes koi, cisnes, trilhos e miradouros de cortar a respiração, o espaço proporciona uma experiência rica e acessível a toda a família.

“Celebrar o Dia da Região com a comunidade madeirense no coração do Monte é uma forma de agradecer o carinho que recebemos ao longo de todo o ano. Estes dois dias de portas abertas são o nosso contributo para que mais residentes descubram – ou redescubram – este espaço único, que representa o melhor da Madeira: a beleza, a cultura e a autenticidade”, concluiu.