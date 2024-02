O Monte Palace Madeira – Jardim Tropical irá oferecer aos seus visitantes uma programação musical diversificada durante o ano de 2024.

O início de uma temporada de concertos coincidirá com a época festiva do Carnaval, com a apresentação de um cartaz que inclui folclore, pop/rock e solos de saxofone, intercalados entre os dias 10 e 16 de fevereiro. As atuações decorrerão em frente ao lago principal, aproveitando o anfiteatro natural desta zona do Jardim, com início às 12h30 e uma duração estimada de uma hora.

“A forte aposta incide na produção musical madeirense, dando a conhecer ao visitante o que de melhor se faz na Região, ao nível da música, aproveitando o cartaz carnavalesco e a natural afluência de turistas à ilha da Madeira”, indica a comunicação do Monte Palace Madeira.

Neste primeiro ciclo de concertos, o folclore será representado pelo Grupo MonteVerde, com atuações agendadas para os dias 10 e 11 de fevereiro. Os dias seguintes ficarão a cargo do Tiago Sena Silva Duo, de 12 a 14; e os últimos dois dias, serão preenchidos com as saxofonistas Mariana Ornelas e Ana Irene Rodrigues, que atuam, respetivamente, a 15 e 16.