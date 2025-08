O próximo programa do Madeira Soundscape, dinamizado pelo JM e Rádio JMFM, com moderação de Ricardo Relvas, tem encontro marcado na FNAC, no próximo dia 13, com a artista madeirense MELA, a partir das 19 horas.

MELA, nome artístico de Mariana Fernandes Gonçalves, é uma cantora e compositora nascida no Funchal em 1997, que concilia a vida artística com a profissão de médica dentista e estudante de medicina, equilibrando essas diferentes áreas com sua paixão pela música. músicas são descritas como um “diário transformado em história cantada”.

Participou do “The Voice Portugal” em 2016 e começou a compor músicas em 2019. Lançou seu primeiro álbum, “Aguarelas”, em 2024, e participou do Festival da Canção 2024 com a música “Água”.

A título de curiosidade, saliente-se que o nome artístico MELA surgiu da palavra “melancolia”, que inspira a artista nas suas composições.

No próximo dia 13, a artista estará à conversa com Ricardo Relvas, em mais uma edição do Madeira Soundscape, com o apoio da NOS Madeira e da FNAC.