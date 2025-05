Mandoisland em concerto no Seixal a 30 de maio

O projeto Mandoisland, da Associação de Bandolins da Madeira, continua a tocar em vários pontos da ilha ao longo de 2025.

Depois da passagem pela Ribeira Seca, Câmara de Lobos e Porto Santo, o duo Norberto Gonçalves da Cruz, no bandolim, e Slobodan Sarvecic, no acordeão, vai atuar no Centro Paroquial do Seixal, no próximo dia 30 de maio, a partir das 15h00. A entrada é livre.