A sessão de abertura contou com casa cheia para a exibição do documentário ‘Espírito Divino’, gravado no ano passado. Segundo Célia Pessegueiro, a aposta nas tradições foi clara nesta edição.

Com um cartaz recheado de nomes regionais, nacionais e internacionais, Célia Pessegueiro, que hoje presidiu à sessão de abertura do evento, no Centro Cultural John dos Passos, mostrou-se otimista quanto ao sucesso da 9.ª edição, destacando a diversidade da programação.

Este fim de semana, todos os caminhos vão dar à Ponta do Sol. Com mais de 40 manifestações artísticas em quatro dias, motivos não faltam para dar um pulinho ao Festival Aqui Acolá de hoje até domingo Música, teatro, cinema, arte de rua e eventos tradicionais marcam uma edição que promete encher a vila de cultura e criatividade.

“Este foi um ano em que nós dedicamos muito às tradições. A tradição convive com muita facilidade com manifestações artísticas mais vanguardistas porque fazem sentido em conjunto e isso era tudo o que nós queríamos atingir com este evento”, afirmou.

Embora ainda não tenha as contas finais do investimento feito, a presidente da câmara garantiu que todos os artistas envolvidos são remunerados. “Foi uma política que nos estabelecemos. Não convidamos ninguém para participar à borla. Todas as artes merecem o nosso respeito e as artes merecem o nosso respeito”, vincou.

Para hoje o cartaz do evento, da responsabilidade da Câmara Municipal da Ponta do Sol, contempla vários momentos, desde um workshop de cinema, às 17h00, nas ruas da vila; mais uma exibição do ‘Espírito Divino’, às 21h00, Centro Cultural John dos Passos; inauguração de uma exposição no Jardim Loja do Munícipe, às 12h30, os ‘balões no A-ar’, às 18h15, no solário; a Festa da Ascensão, às 17h00, no Adro da Igreja Matriz da Ponta do Sol; e um espetáculo das saloias e do grupo pascal, às 19h00, no Adro da Igreja Matriz de Ponta do Sol.

“É um festival que se diferencia”