O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, em parceria com a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira, promove o Concerto de Primavera, um evento solidário que terá lugar sexta-feira, dia 28 de março, às 21h00, no Centro de Congressos da Madeira. A receita obtida com a bilheteira será entregue à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

O programa destacará a obra sinfónica ‘The Queen Symphony’, do compositor britânico Tolga Kashif, uma peça inspirada na música da icónica banda Queen e que combina elementos sinfónicos com melodias do grupo. A obra estreou-se em 2002, no Royal Festival Hall, em Londres, com a interpretação da Royal Philharmonic Orchestra e do London Voices.

O concerto reunirá mais de 100 músicos, entre os quais elementos da Banda Militar da Madeira, do Coro de Câmara da Madeira, das Orquestras de Sopros e do Coro Juvenil do Conservatório. A direção orquestral é do maestro e chefe da Banda Militar da Madeira, Luís Afonso, sendo a direção coral de Zélia Gomes.

Conforme explicado pela organização, ‘The Queen Symphony’ está estruturada em seis andamentos, cada um com referências a diferentes temas dos Queen. Entre as músicas incorporadas estão ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Radio Ga Ga’, ‘Love of My Life’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘Who Wants to Live Forever’, ‘Bicycle Race’, ‘We Will Rock You’ e ‘We Are the Champions’.

O evento contará com a participação da Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, criada em 1993 e dirigida pelo professor Lino Fernandes, e da Orquestra de Sopros do Conservatório, também fundada em 1993, com 55 elementos e sob a direção do professor Luís Rodrigues. A Banda Militar da Madeira, com história documentada desde o século XIX, estará presente, sob a chefia do tenente chefe de banda de música Luís Afonso e do sargento-chefe músico Nélio Silva.

O Coro de Câmara da Madeira, fundado em 1971, e o Coro Juvenil do Conservatório, constituído em 1991 e atualmente composto por 37 jovens, também estarão em palco. Ambos os grupos têm uma forte presença na vida musical da Região, destacando-se em festivais e concertos.