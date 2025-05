Luís Miguel Jardim começa a filmar ‘Vinhas de um Povo’ no sábado

Depois de ‘O Feiticeiro da Calheta’ e ‘Cartas de Fora’, o realizador madeirense Luís Miguel Jardim vai dar início às filmagens do seu novo filme, ‘Vinhas de um Povo’, na manhã do próximo dia 17 de maio.

O primeiro dia de ação vai acontecer em São Martinho, mais concretamente no exterior da igreja matriz, envolvendo residentes da freguesia, utentes da Associação Garota do Calhau e ainda professores e alunos de algumas escolas da Região.

Neste dia a produção irá recriar um quadro urbano de um Funchal perdido no tempo, onde não faltarão figuras tão marcantes como por exemplo a florista, o vendedor de cebolas, o entregador de almoços, um grupo de borracheiros, o leiteiro, o vendedor de peixe, turistas, entre outros, ou até mesmo o icónico e tão característico, carro de bois.

Trata-se um filme de época, onde se apresentam e resgatam, de forma pedagógica, as memórias e vivências das gentes da Madeira, na primeira metade do século passado, com particular destaque para o ciclo produtivo do vinho Madeira e sua dimensão além-fronteiras, de que é exemplo o brinde à independência dos Estados Unidos, com um cálice de Madeira pelos ‘Founding Fathers’.

‘Vinhas de um Povo’ assenta numa narrativa que combina, a exemplo dos anteriores trabalhos do realizador, ‘Feiticeiro da Calheta’ e ‘Cartas de Fora’, os elementos dramático e cómico, criando no espetador um misto de emoções dispares, por vezes num curto espaço de tempo.

“Pretende afirmar-se como um inegável contributo no sentido da conservação e valorização do património imaterial e material da Madeira, enquanto peça fundamental da sua identidade história e cultural.

Esta produção, que agora se inicia, assume-se como um vertiginoso mergulho na história secular de um produto, culturalmente rico e internacionalmente reconhecido, assumindo-se desta forma o cinema como uma importante e eficaz ferramenta , poderosa ao nível da educação de populações, e um verdadeiro agente mas também uma fonte histórica, um instrumento imensamente hábil na forma como agita emoções e a todos faz refletir”, dá conta o realizador.

‘Vinhas de um Povo’ , apoiado no primeiro dia de gravações pela Junta de Freguesia de São Martinho, tem argumento e realização de Luís Miguel Jardim, direção de fotografia e banda sonora de João Augusto Abreu a que se junta Nuno Dias como operador de imagem principal, isto para além de uma vasta equipa de produção e representação, onde voltaará a marcar presença Ana Paula Trindade e o próprio João Augusto Abreu, entre outros.