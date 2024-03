Estão oficialmente confirmadas mais três presenças regionais para a Semana do Mar do Porto Moniz, que irão subir ao palco no primeiro dia do evento, 22 de julho.

Esta segunda-feira, a organização anunciou a atuação do tão conhecido grupo madeirense 4Litro, composto agora por Alexandre Ferreira, Luís Sousa e Duarte Nóbrega.

A par disso, dois elementos do grupo irão levar ao evento a decorrer no norte da ilha, entre 22 e 28 de julho, o ‘Duo Pimbalhudo’, com temas originais e muita paródia e improviso à mistura.

As redes sociais são uma aposta para divulgação do trabalho destes profissionais, mas desde há muito tempo que são chamados a pisar os maiores palcos da Região.

Desta forma, a somar a todas as atuações já confirmadas a nível musical, não faltará a pitada de humor, algo que é tão característico num arraial tipicamente madeirense.

O grupo surgiu na freguesia da Ponta do Pargo, mas desde há muitos anos que espalha gargalhadas e momentos contagiantes por toda a ilha. E neste verão de 2024 não será exceção.

A programação para o arranque do evento promete ser grandiosa e aquecer a multidão para um cartaz de sete dias repleto de animação que todos os anos arrasta multidões ao município.

Neste que é o primeiro dia, está também confirmada a presença de ‘Os Grumpies’, grupo constituído por três elementos - Flávio Martinho, Eduardo Santana e Cláudia Sardinha - cuja ideia inicial foi a de atuar em bares noturnos, mas que rapidamente se estendeu a outros palcos.

O seu estilo musical aposta no acústico e como temas destacam-se ‘Sempre pronta para ti’, ‘Eu sei que tu Sabes’, a par de uma seleção de covers de pop clássico e rock.

Cumpre recordar que as confirmações, até ao momento, contemplam nomes como Pedro Abrunhosa, Nininho Vaz Maia, Fernando Daniel e Elisa e Miguel Pires, madeirenses.

O evento, organizado pela Câmara Municipal do Porto Moniz, garante uma fusão entre os talentos nacionais e regionais, com a garantia da presença da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz.

Ao longo dos próximos dias não irão faltar novas confirmações nesta grande aposta do município.