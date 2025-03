Inaugurada no passado dia 27 de março, a Residência Artística do Art in Forum já tem um novo artista confirmado para a próxima exposição: Thomaz Moreira. Intitulada ‘Horário de Verão’, esta exposição dá continuidade ao projeto ‘FORUM, local’, estando a sua inauguração agendada para o dia 3 de abril, às 18h30.

Inspirado nos 7 anos em que vive na ilha, o artista recria as memórias de verão que tem no Forum Madeira através desta exposição. “Depois das longas horas na praia, o lugar onde aconteciam os almoços ou os lanches eram no Forum Madeira: comida rápida, boias, toalhas molhadas, chinelos nos pés, cheiro de protetor solar e cansaço na mochila. Existe uma certa “magia” em aproveitar esse horário de verão, o clima infinito de sol, quentinho, que remete a outros verões aqui ou em qualquer lugar”, explica Thomaz Moreira. Esta é uma exposição que pretende explorar a conceção coletiva da imagem do que é o verão através da pintura.

O ‘FORUM, local’ é um conceito inovador que desafia 11 artistas a criar obras interligadas, inspiradas na técnica surrealista cadavre-exquis. Cada artista deixa elementos visuais que servirão de ponto de partida para a peça seguinte, promovendo uma narrativa coletiva e dinâmica.

Este projeto reforça o compromisso do centro comercial com a arte e a cultura, transformando-o num espaço de encontro, experimentação e partilha.