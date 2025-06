Será inaugurada hoje, às 10h30, no Centro Cívico do Caniçal, a exposição ‘Homenagem aos pescadores”’ no âmbito de um projeto desenvolvido pelos alunos da Escola Básica com Creche e Pré-Escolar do Caniçal em diversas disciplinas.

A mostra, de acordo com um comunicado enviado à redação, tem o propósito de “homenagear a nobre e antiga profissão de pescador, por ser uma das mais primordiais e envolventes atividades desta localidade, aproveitando para chamar a atenção dos problemas atuais em torno desta nobre atividade, do mar e todo o seu habitat”.

Esta exposição resultou da parceria entre a escola e a junta de freguesia do Caniçal, com o propósito de dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela escola e alunos a toda a comunidade.

Este trabalho foi o resultado de diversas pesquisas, vários estudos, saídas de campo, incluindo limpeza e recolha de “lixo”, nas praias do Caniçal em parceria com o Museu da Baleia.

“Lixo esse, que foi utilizado na sua maioria para a criação destes “Peixes”, que tiveram como inspiração o artista plástico “Bordallo II” que faz do lixo autênticas obras de arte pelo Mundo inteiro, chamando a atenção para a problemática da poluição e preservação do Meio Ambiente. Cada peixe representa um pescador que tanto ama e admira o mar”, explica ainda a nota.