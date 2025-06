A Fundação Cecília Zino, através do seu Núcleo de Integração Sociocultural, lançou no passado dia 17 de junho a segunda edição da iniciativa “Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais”.

Com esta iniciativa, a Fundação pretende promover a criação artística jovem na região, incentivar a programação cultural de portas abertas na cidade do Funchal e, simultaneamente, contribuir para o combate à desigualdade social, promovendo o acesso à cultura.

À semelhança da primeira edição, serão atribuídos quatro prémios no valor de 2.500 euros cada, destinados à concretização de obras para uma exposição coletiva a realizar na Sala Multiusos da Fundação Cecília Zino, localizada no 4.º andar do Edifício das Arcadas (Rua do Bettencourt, n.º 10), com a duração de 45 dias.

Os artistas selecionados deverão ainda desenvolver os materiais gráficos de promoção da exposição. Este ano, os trabalhos deverão ser concebidos a partir do tema “Adolescência”, em coerência com a missão social e cultural da Fundação Cecília Zino.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Secretaria Regional do Turismo, Cultura e Ambiente, através da Direção Regional da Cultura.

O prazo para entrega dos trabalhos termina no dia 26 de julho de 2025, e os resultados serão divulgados a 4 de agosto. O regulamento completo, o formulário de inscrição e outras informações estão disponíveis nas redes sociais da Fundação Cecília Zino, no site oficial ou podem ser solicitados através do e-mail nis@fundacaozino.pt.