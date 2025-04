O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) prepara-se para uma semana recheada de cultura e diversidade artística. Entre os dias 29 de abril e 3 de maio, o espaço acolhe dois grandes eventos abertos ao público: a prestigiada Festa do Cinema Italiano e um concerto da banda “The PostCard Brass Band”.

A Festa do Cinema Italiano, que celebra em 2025 a sua 18ª edição, marcará presença no CCIF com quatro sessões cinematográficas distribuídas pelos dias 29 e 30 de abril. Reconhecido como o principal evento dedicado ao cinema e à cultura italiana nos países de língua portuguesa, o festival traz ao Funchal uma programação inédita, que inclui estreias nacionais, homenagens ao cinema clássico, encontros e oportunidades para descobrir novos talentos da sétima arte.

Já no dia 3 de maio, os sons do jazz invadem o CCIF com o concerto da “The PostCard Brass Band”, prometendo uma noite vibrante e cheia de improviso musical.