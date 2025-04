Está a decorrer mais um episódio do Madeira Soundscaperde, com a presença da artista Francisca Correia. O evento, organizado pelo JM e JM-FM, tem lugar na FNAC Madeira e é de entrada livre.

Francisca Correia, de 28 anos, nasceu na ilha da Madeira e é cantora e produtora musical. Iniciou a sua formação no Conservatório da Madeira, onde estudou durante 10 anos, complementando-a com mais 4 anos de aulas de canto.

Licenciou-se em Turismo e, após alguns anos de experiência profissional na área, decidiu mudar de rumo e rumou a Lisboa para se especializar em Criação e Produção Musical na World Academy, em Carnaxide.

Atualmente, conta com três álbuns e um EP disponíveis em todas as plataformas digitais e tem como objetivo lançar um novo álbum até ao final deste ano. Para além da sua carreira enquanto cantora, dedica-se à produção musical, colaborando com outros artistas para os ajudar a transformar as suas ideias em canções finalizadas – sem nunca deixar de lado a sua paixão por cantar.

Refira-se que pode ouvir o programa, moderado por Ricardo Relvas, na 88.8 FM.