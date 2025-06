Realizou-se, ontem, na Casa da Madeira nos Açores, a sessão de apresentação do livro ‘Flores do Nosso Jardim’, da autoria de Raimundo Quintal.

No final da cerimónia, que contou com vários amigos madeirenses e açorianos do autor, Ernesto Rezendes, da editora Letras Lavadas, ofereceu vários livros de autores madeirenses e açorianos, que passarão a enriquecer a biblioteca da Casa da Madeira.