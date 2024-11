Terá lugar no próximo sábado, dia 9, pelas 21h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, a Filarmónica em Rock.

Trata-se de um concerto conjunto, que une duas bandas oriundas da freguesia de Santana, com estilos musicais bem diferentes: a música filarmónica, protagonizada pela Banda Municipal de Santana, e a música rock pelo grupo stratus.