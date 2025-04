O Município de Câmara de Lobos foi distinguido com o Prémio de Excelência Autárquica Ouro, na categoria de Cultura, durante a cerimónia realizada esta terça-feira no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares. O prémio foi atribuído pelo projeto do Festival Giratório.

O Festival Giratório é um evento cultural com enfoque na sustentabilidade ambiental, que sensibiliza a população, os agentes económicos, visitantes e turistas para a reutilização de materiais e o uso responsável dos recursos. Através de uma programação itinerante e inclusiva, o festival mobiliza a comunidade e promove práticas sustentáveis com forte impacto local.

O Prémio de Excelência Autárquica é uma iniciativa da plataforma Cidade Social e da Associação Internacional de Cidades Educadoras (Delegação Portugal), em parceria com a Direção-Geral das Autarquias Locais, que visa reconhecer projetos de excelência promovidos por municípios portugueses, em diferentes áreas da governação local.

A Presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, destacou que este prémio é também o reconhecimento do empenho das instituições e funcionários da autarquia envolvido na concretização e montagem do projeto, sublinhando a importância de continuar a investir em iniciativas culturais com impacto positivo na comunidade, como é o cado do Festival Giratório, que integra as decorações de rua em arte reciclada que atraem milhares de visitantes à baixa da cidade durante a época estival.