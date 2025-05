A edição de 2025 das Festas da Sé vai decorrer entre 30 de maio e 7 de junho nas principais artérias do centro da cidade do Funchal, da Rua João Tavira à Praça do Município.

O programa foi hoje apresentado no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, sendo que o cartaz abrange dezenas de grupos regionais, nomeadamente: Seca Pipas, Buzico, Estudantina, Camachofones, Mariachi México Madeira, Cantares da Borga, Grupo de Folclore da Casa do Povo de São Martinho, Banda Distrital do Funchal “Os Guerrilhas”, Madeira Brinco, Tuna D’Elas, Grupo Folclórico da Quinta Grande, Grupo Folclórico de Santa Rita, Banda Municipal do Funchal “Os Artistas Funchalenses”, TUMa, Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António, Banda Orquestral de Câmara de Lobos “Os Infantes”, Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova, Banda Filarmónica de Santo António, Grupo de Folclore do Monteverde, Teatro Bolo do Caco.

Na apresentação, o vice-presidente da CMF, Bruno Pereira, destacou o caráter pioneiro destas festas no facto de juntarem a animação ao apoio aos comerciantes. “Esta foi a raiz dos projetos de animação turística da Câmara Municipal do Funchal”, referiu.

No que concerne aos horários, nos dias de semana a festa funciona até às 23h00, e no fim de semana a animação prolonga-se até à meia noite.

Bruno Pereira destacou ainda que esta edição traz a novidade do ‘Roteiro do Petisco’, ao qual grande parte dos estabelecimentos de restauração aderiram, a promover o melhor da gastronomia madeirense.

O investimento da autarquia é de cerca de 30 mil euros.