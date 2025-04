A influência de diferentes nacionalidades na construção da identidade madeirense estará em destaque na exposição ‘Art MINDS’, que inaugura esta quinta-feira, 17 de abril, às 16h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

A mostra integra a Bienal de Arte e Design do Funchal e é organizada pela associação My Madeira Island, em colaboração com entidades da Áustria e da Eslovénia, no âmbito do projeto europeu Art MINDS: Minority Inclusion via Digital Storytelling.

Através de histórias digitais, obras de arte e sabores internacionais, a exposição propõe uma reflexão sobre como a cultura da Madeira foi moldada por influências externas – desde a comida à música, da dança às bebidas. “A exposição mostra como muitos dos elementos que consideramos tradicionais têm, na verdade, raízes em outras partes do mundo. É um convite à descoberta e à empatia”, explica a equipa coordenadora da associação, em nota de imprensa.