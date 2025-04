Fátima Lopes, conhecida apresentadora de TV e escritora ‘bestseller’ esteve, hoje, na Ribeira Brava, onde, numa conversa sem filtros com os fãs, abordou o gosto pela leitura, que vem desde tenra idade e o gosto pela escrita que já dura há vinte anos e que é uma das suas grandes paixões.

Diz que comunicar é uma ferramenta importante e valiosa que deve ser utilizada com muita responsabilidade.

“Eu não quero comunicar nada que aumente a tristeza no outro ou que o faça sentir que não é capaz. Pelo contrário, quero motivar, incentivar e alavancar o melhor de cada um”, referiu a escritora, tendo salientado que utiliza a comunicação como “ferramenta de humanização”.

Durante a sua intervenção, abordou o seu mais recente romance ‘O Amor Mora no Andar de Cima’ que conta a história de Ana Rebelo, uma escritora de sucesso que, à beira de um bloqueio criativo, enfrenta um segredo do seu passado que a impede de encontrar paz e felicidade. A autora explora temas profundos, como a solidão, a violência doméstica e os traumas do passado, convidando os leitores a refletirem sobre a coragem necessária para abraçar o amor e a felicidade, apesar das dificuldades.

“Quando escrevi este livro queria falar das relações de vizinhança, sobretudo nas grandes cidades, porque são relações importantes. Se tiveres uma boa relação com a tua vizinhança, tens uma espécie de abraço no sítio onde vives”, explicou, salientando que embora as pessoas tenham hoje muita informação sobre do que se passa a nível global, nem sempre sabem o que acontece na casa de cada um, mesmo que more ao lado, daí a importância de estarmos atentos ao que nos rodeia.